Последнее обновление: 01.04.2025 16:35

Стоимость долгов в еврозоне растет из-за расходов Германии

Резкий рост расходов Германии на оборону вызывает рост стоимости государственных заимствований в еврозоне, что, в свою очередь, усиливает долговое давление на другие страны блока. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что это может усложнить проведение собственных кампаний заимствований для государств с высоким уровнем долга.

Доходность десятилетних немецких облигаций выросла до почти 3%, впервые с момента глобальной распродажи облигаций в 2023 году. Это также сказалось на росте стоимости заимствований других стран, поскольку немецкий долг выступает как основной ориентир для рынка.

В то же время рост доходности французских и итальянских облигаций указывает на влияние увеличения расходов Германии.

Моделирование, проведенное Point72, показало, что без изменений в других расходах или повышения налогов, отношение долга Италии к ВВП может вырасти до 153% к 2030 году, а Франции - до 122%. Несмотря на это, спреды на рынке пока остаются стабильными, что свидетельствует об отсутствии значительного беспокойства инвесторов.

Эти процессы могут привести к большей разнице в стоимости заимствований разных стран еврозоны, поскольку финансы стран с высоким уровнем долга станут под пристальным вниманием рынков.



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