Продажи одного из крупнейших китайских девелоперов обвалились на треть

Строительный кризис в Китае, судя по всему, продолжается.

В частности, продажи крупнейшего китайского девелопера Country Garden в 2024 году сократились на 37% до 253 млрд юаней ($35 млрд). Это самое большое годовое падение компании с начала кризиса на рынке недвижимости в 2021 году, когда обанкротился Evergrande, пишет Financial Times.

Отмечается, что проблемы обострились после дефолта по долларовым облигациям в 2023 году.

В компании объяснили падение продаж "снижением темпов реализации" и "влиянием негативного общественного мнения на бренд".

Покупатели избегают частных застройщиков, опасаясь, что квартиры, приобретенные еще на этапе строительства, могут остаться незавершенными из-за нехватки средств. Как следствие, государственные девелоперы постепенно захватывают рынок.

Country Garden пытается заключить соглашение о реструктуризации в Гонконге, где долги китайских застройщиков с 2021 года достигли $150 млрд. В феврале компания не успела согласовать договоренности с кредиторами, а в мае в суде Гонконга рассмотрят ходатайство о ее ликвидации.

По прогнозам Fitch, в 2025 году продажи новой жилой недвижимости в Китае упадут еще на 10% из-за "демографических сдвигов, больших непроданных запасов и низкой доступности жилья".