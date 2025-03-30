США отзовут спецразрешения отдельным странам на импорт нефти из Венесуэлы

Правительство США уведомило иностранных партнеров государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA о скорой отмене разрешений, которые позволяют им экспортировать венесуэльскую нефть и побочные продукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

PDVSA является государственной компанией, которая имеет монопольное право на добычу нефти в Венесуэле.

В последние годы администрация бывшего президента Джо Байдена предоставляла разрешения на поставку венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы отдельных стран в качестве исключения из режима санкций США против Венесуэлы.

Среди компаний, которые получили лицензии и гарантийные письма от Вашингтона, испанская Repsol, итальянская Eni, французская Maurel & Prom, индийская Reliance Industries и U.S. Global Oil Terminals.

Большинство компаний уже приостановили импорт венесуэльской нефти после того, как на этой неделе Трамп ввел вторичные пошлины для покупателей нефти и газа у южноамериканской страны.

Ожидается, что сочетание пошлин и отмены лицензий на выполнение санкций приведет к сокращению экспорта венесуэльской нефти в ближайшие месяцы после того, как он начал снижаться в марте, согласно информации Reuters.

В феврале Венесуэла экспортировала 910 000 баррелей в сутки нефти и топлива, что превышает январский показатель в 867 тысяч баррелей в сутки.

Аналогичные меры первой администрации Трампа в 2020 году привели к падению добычи и экспорта венесуэльской нефти, что создало необходимость для PDVSA использовать посредников для распределения грузов в Китай и привело к заключению пакта с Ираном. Эти посредники до сих пор ведут бизнес с PDVSA.