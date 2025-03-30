США намерены ввести пошлины на фармацевтическую продукцию. Это следует из заявлений Дональда Трампа.

«Мы должны вернуть в нашу страну фармацевтические препараты и лекарства. По поводу ставки — мы рассматриваем определенную цифру, которой будет достаточно, чтобы копании ввозили продукцию в нашу страну», - сказал Трамп, которого цитирует Politico.

Глава Белого дома пояснил, что официальное объявление о новых пошлинах будет сделано в скором времени. Он подчеркнул, что эта мера направлена на то, чтобы вернуть производство лекарств и фармацевтической продукции в США.

«Но этого будет достаточно, чтобы фармацевтические компании, производители лекарств перенесли производство в нашу страну. Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время COVID-19», - заявил Трамп.

Он добавил, что готов к заключению сделок насчет пошлин с другими странами — производителями фармацевтической продукции, например, с Великобританией. Но только в том случае, если эти сделки принесут прибыль Соединенным Штатам.

Ранее президент США ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.