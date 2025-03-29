Morgan Stanley улучшил прогнозы для фондовых индексов материкового Китая и Гонконга

Аналитики Morgan Stanley улучшили прогнозы для фондовых индексов материкового Китая и Гонконга.

Теперь они ожидают, что в конце текущего года значение Hang Seng будет находиться около 25800 пунктов против ранее предполагавшихся 24000 пунктов. Оценка для индекса MSCI China была поднята до 83 пунктов с 77 пунктов, для CSI 300 - до 4220 пунктов с 4200 пунктов.

Месяц назад эксперты банка отказались от рекомендации "продавать" для китайских акций класса "А", а теперь рекомендуют "покупать" их на фоне улучшения прогнозов относительно доходов компаний КНР.

Аналитики Goldman Sachs выразили схожие взгляды, заявив, что Китай снова находится на радарах инвесторов с перспективами дальнейшего роста. Они сохранили оптимистичный настрой после встреч с инвесторами в Азии, США и Европе в прошлом месяце, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс Hang Seng на закрытие торгов в пятницу составлял 23246,6 пункта, MSCI China - CSI 300 - 3915,17 пункта.

Индекс MSCI China вырос на 16% в этом году, в то время как глобальный индикатор рынка акций прибавил около 1%. Это говорит о том, что китайский рынок может выйти из многолетнего отставания от общемировой тенденции. Разница между MSCI China и индексом MSCI Emerging Markets сократилась до 6% по сравнению с 15% в начале этого года.