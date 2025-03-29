Последнее обновление: 29.03.2025 14:08

Индия инвестирует $2,7 млрд в производство электронных компонентов

Кабинет министров Индии в пятницу одобрил выделение госсубсидий в размере 229,2 млрд рупий ($2,7 млрд) для наращивания производства электронных компонентов, сообщает Bloomberg.

Это касается выпуска деталей, используемых в дисплеях и модулях камер, корпусах телефонов и ноутбуков, печатных платах.

"План будет действовать в течение шести лет", - заявил министр технологий Индии Ашвини Вайшнау журналистам в Нью-Дели. Он поможет таким секторам, как электроника, телекоммуникации, медицина, потребительские устройства, автомобили и энергетика.

Похожая программа для производства смартфонов привела к тому, что Apple и Samsung Electronics увеличили объемы выпуска и экспорта мобильных телефонов из Индии.



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