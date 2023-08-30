Товарооборот Беларуси и РФ за полугодие вырос на 17%

Товарооборот Беларуси и России в январе-июне 2023 года вырос на 16,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Белоруссии и России - в 1-м полугодии 2023 года достигнуто увеличение на 16,9% к соответствующему периоду 2022 года", - сказал Мезенцев журналистам в Минске в среду (цитата по БелТА).

При этом он подчеркнул, что экспорт товаров из Беларуси в Россию за полугодие вырос на 37,7%.

Мезенцев отметил, что стороны реализуют 16 утвержденных совместных проектов в промышленности, "обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений".