Армения начала переговоры с Туркменистаном по поставкам природного газа. Об этом заявил советник премьер-министра Арташес Туманян.

По его словам, планируется заключить соглашение с государственным концерном "Туркменгаз". При этом газ будет поставляться в Армению через Иран по схеме SWOP. Иран уже согласился на транзит.

Туманян уточнил, что речь идет о поставках объемом от 600 млн до 1 млрд кубометров газа, однако вопрос цены еще не урегулирован.

"Также мы обсуждаем возможность транзита туркменского газа через Армению в Грузию, и Тбилиси уже согласился на это", - добавил Туманян.

Согласно его словам, это позволит обеспечить поставки газа странам Черноморского бассейна.

Сейчас единственным поставщиком газа для внутреннего потребления в Армении является российский Газпром. Газ попадает в республику через Грузию по цене $165 за тысячу кубометров до 2030 года. Также Армения сотрудничает с Ираном в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", согласно которой ежегодно импортирует более 2,6 млрд кубометров газа.