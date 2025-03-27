Microsoft анонсировала двух ИИ-агентов для «глубоких исследований»

Microsoft добавит в Microsoft 365 Copilot два «рассуждающих» ИИ-агента для анализа больших объемов информации и предоставления высококвалифицированной экспертизы — Researcher и Analyst.

Researcher предназначен для помощи в процессе многоэтапного анализа. Инструмент сочетает в себе режим для глубоких исследований Deep Research от OpenAI с «передовыми возможностями» поиска Microsoft 365 Copilot.

С помощью Researcher пользователь может разработать подробную стратегию выхода на рынок, утверждает компания. Сервис примет во внимание специфику бизнеса и сведения о конкурентах из интернета, определит возможности для нового продукта или создаст квартальный отчет с подробным описанием работы.

Researcher способен использовать информацию от других ИИ-агентов, инструментов и приложений вроде Confluence, ServiceNow и Salesforce.

Analyst «мыслит как опытный специалист по анализу данных». Он создан на базе ИИ-модели o3-mini от OpenAI и оптимизирован для проведения расширенного исследования. Инструмент использует «цепочку рассуждений для итеративного решения проблем, отражая аналитическое мышление человека».

Цифровой помощник может использовать язык программирования Python для выполнения сложных запросов к данным.

Распространение Researcher и Analyst начнется в апреле в рамках новой программы Frontier.

Напомним, в марте стало известно о работе Microsoft над интеграцией 3D-игровых возможностей в свою платформу искусственного интеллекта Copilot.