Последнее обновление: 27.03.2025 11:15

Китайский бренд Chery построит в Турции завод по производству электромобилей

Китайский автогигант инвестирует $1 млрд в строительство завода по производству электромобилей в Самсуне, который находится на побережье Черного моря в Турции. Об этом сообщает издание Hürriyet.

«Благодаря этим инвестициям планируется создать завод по производству гибридных автомобилей с электрическими и аккумуляторными батареями годовой мощностью 150 тыс. автомобилей и исследовательский центр технологий устойчивой мобильности», - пишет издание.

Предприятие, которое запустят в 2026 году, обеспечит прямую занятость до 5 тыс. человек. Мощность предприятия, с учетом как электромобилей, так и запчастей нового поколения, составит 200 тысяч.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование