В Брестской области после проверки КГК утилизировали 75 кг продукции

Комитет госконтроля (КГК) Брестской области проверил работу 7 магазинов в Ивановском и Ивацевичском районах.

Как сообщает КГК Беларуси, в торговых объектах установлены различные нарушения: реализация недоброкачественной продукции, с истекшими сроками годности, без документов о качестве и безопасности. Например, в одном из магазинов продавался апельсиновый нектар, срок годности которого истек 184 суток назад, и протертые с сахаром яблоки с истекшим 100 дней назад сроком годности.

Кроме того, установлены факты завышения цен на овощи. К примеру, в одном из частных магазинов предельные максимальные торговые надбавки на капусту белокочанную были превышены до 81%.

В результате после проверки КГК утилизировано более 75 кг недоброкачественной продукции.

«В торговых объектах наведен порядок», - заверил КГК.