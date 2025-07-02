Xiaomi представила крошечный смартфон Duoqin Qin K25

Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi, представила новый смартфон Qin K25. Устройство отличают небольшие габариты — 95,5×59,4×11,5 миллиметра, вес — 94 грамма.

Аппарат получил 3,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 960×640 пикселей и процессор MediaTek Helio G81 в 12 нанометров, работающий на частоте до 2 гигагерц. За графику отвечает чип Mali-G52 MP2. Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенной — 64 гигабайта.

Основная камера имеет разрешение 8 мегапикселей, фронтальная — 2 мегапикселя. Аккумулятор емкостью 2 тысячи 150 миллиампер-часов поддерживает проводную зарядку мощностью 10 ватт. В смартфоне предусмотрен родительский контроль. Модель выпускается в черном, розовом и голубом вариантах.

Стоимость на рынке Китая составляет около $110.

Аппарат получил необычный дизайн — один из углов вытянут и напоминает кошачье ухо.