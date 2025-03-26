Правительство Беларуси продлило запрет на ввоз отдельных товаров из Литвы до 1 октября 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Изменения внесены в постановление Совмина № 182 от 14 марта 2024 г., которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, запрет был введен в марте 2024 года и продлен до 1 апреля 2025 года. Он распространяется на воду, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежду секонд-хенд, а также б/у части и принадлежности транспортных средств.