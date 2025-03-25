Последнее обновление: 25.03.2025 12:26

В Беларуси определен порядок закупок удобрений для выращивания тепличных овощей

В Беларуси определен порядок осуществления закупок для выращивания тепличных овощей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2025-2026 годах с применением процедуры закупки из одного источника за счет собственных средств могут осуществляться закупки минераловатных субстратов и минеральных удобрений ОАО «ДОРОРС».

При этом определены организации, занимающиеся выращиванием тепличных овощей, которые смогут закупаться у ОАО «ДОРОРС».

Максимальная надбавка на минеральные удобрения и субстраты ОАО «ДОРОРС» может устанавливаться в размере не более 10%.

«Такая процедура закупки позволит ОАО «ДОРОРС» приобретать минераловатные субстраты и минеральные удобрения большими партиями у производителей и в последующем реализовывать их тепличным хозяйствам республики по более выгодным ценам», - говорится в комментарии.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования



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