Последнее обновление: 24.03.2025 15:05

В Европе SAP обогнал по капитализации датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk

Германский разработчик программного обеспечения SAP опередил по капитализации датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk, став лидером по этому показателю в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Котировки акций SAP растут на 1,7% на торгах в понедельник, рыночная стоимость компании оценивается примерно в 314 млрд евро. За последние двенадцать месяцев бумаги SAP подорожали почти на 42% на растущем оптимизме инвесторов относительно "облачного" бизнеса компании.

Аналитики прогнозируют увеличение выручки SAP на 12% по итогам 2025 года. Это может стать наилучшим годовым подъемом за последнее десятилетие, отмечает Bloomberg.

Цена бумаг Novo Nordisk в понедельник снижается на 0,9%, за последний год капитализация компании упала более чем на 41%.



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