Власти Китая заявили о готовности защищать экономику от внешних шоков

Власти Китая подготовились к тому, чтобы уберечь экономику страны от возможных более крупных, чем ожидалось, вызовов, основная часть которых будет исходить извне. Об этом заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Мы предпринимаем меры в связи с возможными неожиданными потрясениями, которые конечно, главным образом имеют внешние источники. При необходимости правительство Китая также будет вести новую политику с целью гарантировать устойчивое функционирование китайской экономики", - приводит South China Morning Post его слова с Форума развития Китая.

Премьер также призвал более чем 80 руководителей высшего звена из международных корпораций, собравшихся на форуме, воспользоваться нынешним стремлением Китая внедрять инновационные идеи. По его словам, Китай откроет больше секторов своей экономики для международных инвесторов.

Также Ли Цян призвал мировой бизнес сопротивляться протекционизму и выразил надежду, что предприниматели сыграют более активную роль в поддержании экономической глобализации.

В начале марта США ввели пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, а также доппошлины в 10% против Китая. Поводом для этого стало то, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Китай недостаточно делает для борьбы против отправок наркотика фентанила в США.

После заявлений Трампа об увеличении пошлин на китайские товары до 20% в КНР заявили, что "будут бороться до конца" в случае начала "торговой или любой другой войны" с США. В заявлении Минкоммерции Китая отмечалось, что КНР введёт контрмеры в ответ на американскую тарифную политику - 15-процентные доппошлины на пшеницу и 10-процентные на некоторые другие виды сельхозпродукции.

Трамп также пообещал ввести со 2 апреля зеркальные пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.