Канада устраняет барьеры для внутренней торговли на фоне тарифной войны с США

Чтобы компенсировать потери от таможенной войны с США, главы всех провинций и территорий Канады договорились немедленно снять барьеры, препятствующие внутренней торговле. Об этом заявили в кабинете премьер-министра Марка Карни по итогам его встречи с премьер-министрами областей и территорий.

«Премьер-министр и лидеры провинций согласились с тем, что, работая вместе над разблокированием экономических проектов и устранением барьеров, Канада может более чем компенсировать последствия тарифов США, создавая высокооплачиваемые рабочие места, максимизируя наш экономический потенциал и укрепляя как внутри страны, так и за рубежом», - говорится в заявлении.

В ходе встречи была подчеркнута исключительная важность развития внутренней торговли.

«Чтобы построить более сильную и справедливую экономику, мы обязуемся принять законодательство к 1 июля 2025 года, которое устранит все федеральные барьеры для межпровинциальной торговли и мобильности рабочей силы, а также устранит все федеральные исключения в соответствии с Канадским соглашением о свободной торговле», - заверил Карни.

В канцелярии премьер-министра рассчитывают, что, унифицировав правила и повысив мобильность рабочей силы, «Канада сможет создать по-настоящему открытый рынок, который снизит затраты как для бизнеса, так и для потребителей».

«Это поможет укрепить цепочки поставок, повысить производительность и откроет новые возможности для канадских компаний», - заключили в ведомстве.

Учитывая федеративное устройство Канады, ее административные единицы часто имеют разные стандарты, что затрудняет торговлю внутри страны. Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, привела к быстрой отмене подобных барьеров, хотя разговоры об этом ведутся уже много лет.