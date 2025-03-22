В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Будет некоторая гибкость. Но в целом, это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

В то же время, по информации The News Yuri Times, он упомянул, что Канада ведет "жесткую" политику в торговой сфере, и что в этой стране налогообложение было бы ниже, если Канада являлась бы частью США. Трамп отметил, что США не следует защищать эту страну и что граница между Канадой и США носит искусственный характер.

На вопрос, может ли сделать что-либо Китай для того, чтобы избежать пошлин, Трамп ответил, что вскоре проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент не стал уточнять, запланирован ли уже этот звонок.