Последнее обновление: 22.03.2025 13:42

ОАЭ планирует за 10 лет инвестировать $1,4 трлн в экономику США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение 10 лет инвестируют $1,4 трлн в экономику США. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Планы инвестиций объявлены после состоявшейся на этой неделе встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Зайедом аль-Найхайяном.

"Новый план предусматривает существенное увеличение нынешних инвестиций ОАЭ в американскую экономику, в том числе в ИИ-инфраструктуру, полупроводниковую и энергетическую отрасли, а также в промышленный сектор США", - отмечается в сообщении.



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