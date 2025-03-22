Последнее обновление: 22.03.2025 13:42

Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга

Бундесрат ФРГ (верхняя палата парламента) в пятницу одобрил реформу правил, регулирующих госдолг страны, а также создание фонда объемом €500 млрд для обновления инфраструктуры и поддержки экономики.

"За" проголосовало 53 человека из 69 при необходимом минимуме в 46 голосов, сообщают немецкие СМИ.

Поправка к конституции для смягчения так называемого долгового тормоза допускает практически неограниченные расходы на оборону и безопасность. В законопроекте указывается, что расходы на армию, а также "федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению в нарушение международного права" в будущем также могут финансироваться за счет привлечения кредитов.

Лидер ХДС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц описал значение этого правила словами: "Все, что потребуется".

В документе также говорится о том, что в течение следующих двенадцати лет на инвестиции в инфраструктуру может быть привлечено €500 млрд. Федеральные земли должны использовать €100 млрд для своей инфраструктуры, €300 млрд будут переданы в распоряжение федерального правительства, а оставшиеся €100 млрд будут выделены на защиту климата.



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