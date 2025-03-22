Белорусским банкам разрешат выпускать токены

Нацбанк Беларуси намерен активизировать работу по внедрению цифрового белорусского рубля и планирует предоставить банковскому сектору возможность обращения токенов. Об этом заявил новый глава Нацбанка Роман Головченко на совещании в пятницу с представителями белорусских банков.

"Этот путь неизбежен, все страны идут по созданию собственных цифровых валют, поэтому мы не должны оставаться в стороне от этого процесса. Более того, его полноценное функционирование позволит окрасить потоки, которые идут по системе наших юрлиц и проследить прохождение практически каждого рубля, который в том или ином виде, в цифровом виде был направлен в экономику", - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой Нацбанка.

При этом он признал, что в банковской системе присутствуют скептические мнения относительно целесообразности внедрения цифровой нацвалюты.

"В ближайшее время мы проведем комплексную работу по уточнению функциональных требований к платформе цифрового белорусского рубля, созданию необходимого ПО, разработке необходимых законодательных актов для обеспечения внедрения цифрового рубля в определенные сроки", - пообещал Головченко.

В настоящее время Нацбанком совместно с заинтересованными вырабатывается системный подход к регулированию сферы токенов (цифровых знаков).

"Предполагается предоставить банкам право через компании-резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) создавать и размещать собственные токены, исполнять обязательства по ним. Через резидентов ПВТ приобретать, отчуждать токены, выпущенные другими банками и иными юрлицами Беларуси", - рассказал Головченко о перспективах кругооборота криптовалют в синеокой.

Объем этих операций будет определяться Нацбанком, что потребует расширения его полномочий, отметил новый глава Нацбанка.