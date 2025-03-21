Johnson & Johnson инвестирует $55 млрд в заводы в США

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson (J&J) объявил об инвестициях в $55 млрд в строительство четырех новых заводов в США в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Производители лекарств ожидают, что администрация Дональда Трампа введет 25% импортную пошлину на фармацевтическую продукцию, и готовятся сворачивать свое производство за рубежом и переносить мощности в США, объясняют в агентстве.

В феврале другой американский фрампроизводитель Eli Lilly объявил об инвестициях в $27 млрд в новые заводы в США, чтобы минимизировать издержки по производству за рубежом.

У J&J есть заводы в Ирландии (как и у еще одного фармгиганта Pfizer), но компания заявляет, что у нее уже больше производственных мощностей в США, чем в любой другой стране.

Пока J&J раскрыла информацию только об одном заводе, который планирует построить в течение четырех лет. Это производство будет расположено в Северной Каролине, инвестиции в объект – $2 млрд, планируется создание 5000 рабочих мест. Завод будет производить лекарства, используемых для лечения рака, аутоиммунных и неврологических заболеваний.