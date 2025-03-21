Майнинговые фермы будут строить в Могилевской области

Могилевская область готовит площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом сообщил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко после встречи с Лукашенко.

«У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро. Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», - рассказал чиновник, которого цитирует БелТА.

В прошлом году на территории Кричевского района начали реализовывать проект по строительству первой фермы. В этом году должны ввести первую очередь стоимостью 190 млн рублей. Сообщается, что с учетом этого опыта облисполком прорабатывал строительство других подобных проектов.

Ранее Лукашенко предложил министру энергетики Алексею Кушнаренко заняться развитием добычи криптовалют в стране.