Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По нашей оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году», - говорится в комментарии.

Таким образом, Центробанк России оправдал ожидания аналитиков.

Ставка была зафиксирована на уровне 21% в конце октября прошлого года. Это исторический максимум. Таким высоким показатель, сильно влияющий как на российский бизнес, так и на проценты в банках для потребителей, не был даже в начале войны России против Украины.

Аналитики допускали повышение критики еще 20 декабря, но его не случилось на фоне критики в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Причина такой ключевой ставки — высокий уровень инфляции в России. Годовая инфляция в России, по оценке на 17 марта, составила 10,2%.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.