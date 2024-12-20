ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В заявлении регулятора говорится о более существенном ужесточении денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

"По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в комментарии.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании "с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции".

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%.

"Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции. В декабре увеличились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Профессиональные аналитики повысили ожидания по инфляции на 2025-2026 годы", - говорится в комментарии регулятора.

На прошлом заседании 25 октября совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21% годовых.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.