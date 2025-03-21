РФ нанесла массированный удар по Одесской области. Об этом в Facebook сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Из-за атаки вспыхнули масштабные пожары, сгорели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка.

По предварительной информации, трое подростков получили ранения.

К ликвидации последствий привлечено более 70 спасателей, 22 единицы пожарной техники, а также 5 волонтеров и одна единица техники.

В ночь на 21 марта россияне массированно атаковали Одессу, в городе возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, россияне ударили по Одессе и области с помощью ударных беспилотников.

В результате обстрела были применены локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.