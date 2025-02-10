Россия ночью запустила по Украине 83 ударных дрона и имитатора

В ночь на 10 февраля Россия атаковала Украину 83 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, есть последствия в четырех областях.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 61 БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

При этом 22 беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушные силы сообщили, что в результате атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.

В частности, россияне ударили "шахедом" по автостоянке во дворе жилого дома в Сумах.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в Сумах в четырех многоэтажных жилых домах выбито более 300 окон.

В Харьковской области в селе Бугаевка Чугуевского района в результате ночной атаки БпЛА горела кровля хозяйственного сооружения.

Утром россияне атаковали Миргородский район Полтавской области. В результате падения БпЛА повреждены 10 частных домохозяйств.

В Кировоградской ОВА сообщили, что ПВО сбила "шахед" над территорией области, однако обошлось без последствий.