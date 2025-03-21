Последнее обновление: 21.03.2025 15:58

Новый резидент «Великого камня» займется производством радиаторов

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Алсинор» (РБ-КНР).

Как сообщает сайт парка, компания создаст высокотехнологичное производство алюминиевых промышленных радиаторов охлаждения на основе технологии plate and bar. Это инновационная технология, которая представляет из себя многослойную систему чередующихся пластин, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена, компактность и механическую прочность изделия.

Продукция компании предназначена для применения в сфере строительства, сельского хозяйства и энергетики, нефтегазового сектора, и будет поставляться преимущественно на рынки стран ЕАЭС, а также на внутренний рынок.



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