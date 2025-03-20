ЦБ Швейцарии снизил ставку до 0,25% годовых

Швейцарский национальный банк (SNB) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,25% годовых.

ЦБ уменьшил ставку по итогам пятого заседания подряд, до минимума с августа 2022 года, на фоне замедления инфляции в стране. Потребительские цены в Швейцарии в феврале выросли всего на 0,3%, главным образом за счет снижения стоимости энергоносителей.

Обновленный прогноз SNB предусматривает, что средняя инфляция в стране в 2025 году составит 0,4%, в 2026 и 2027 годах - 0,8%. Этот прогноз основан на предположении, что ставка все время будет находиться на уровне 0,25%.

При этом ЦБ по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1-1,5% в текущем году и на 1,5% - в следующем.

SNB проведет следующее заседание 19 июня.