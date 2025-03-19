Еврокомиссия представила "Белую книгу" для развития оборонной промышленности Европы

Европейская комиссия и Высокий представитель ЕС представили "Белую книгу по вопросам европейской обороны – Готовность 2030". Об этом сообщили в Еврокомиссии.

"Белая книга" формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. Как пояснила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас, в "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

"Мы делаем это, чтобы не бороться в войне, а чтобы подготовиться к войнам и защищать мир в Европе", – отметила Каллас.

"Белая книга" предлагает пути для государств-членов к значительным инвестициям в оборону, закупку оборонных систем и повышение готовности европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

"Это имеет важное значение для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента, одновременно продолжая поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии", – отметили в Еврокомиссии.

Для эффективного решения этих вызовов в "Белой книге" очерчен ряд ключевых направлений действий:

устранение пробелов в силах и средствах с акцентом на критически важных силах и средствах, определенных государствами-членами;

поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и увеличение совместных закупок;

поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности;

углубление общеевропейского оборонного рынка, в том числе путем упрощения регулирования;

ускорение трансформации обороны с помощью прорывных инноваций, таких как искусственный интеллект и квантовые технологии;

повышение готовности Европы к худшим сценариям путем улучшения военной мобильности, накопления запасов и укрепления внешних границ, в частности сухопутной границы с Россией и Беларусью;

укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

В начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до €800 млрд.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.