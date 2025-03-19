В Беларуси подправили прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ до 2027 года

Постановлением Министерства экономики № 5 от 7 марта 2025 года изменены прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ.

В частности установлены следующие размеры прогнозных индексов стоимости: строительно-монтажных работ на 2025 год - 112,6%, на 2026 год - 111,4%; на 2027 год - 110,8%; оборудования на 2025 год - 103,9%, на 2026 год - 103,2%, на 2027 год - 102,9%; прочих затрат на 2025 год - 117,4%, на 2026 год - 115,3%, на 2027 год - 114,7%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.