Последнее обновление: 17.03.2025 18:00

В Беларуси рост розничного товарооборота в январе-феврале замедлился до 10%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-феврале 2025 года составил 14,3 млрд рублей, или 110% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,5 рубля против 22,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2025 г. составил 13,7 млрд рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2025 г. составил 27,7 млрд рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2025 г. составил 999,1 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 г.

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