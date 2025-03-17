Президент Узбекистана поручил ввести экспортные пошлины на 86 видов товаров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об упорядочивании экспорта и стимулировании производства с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета страны.

Указ направлен на "совершенствование экспортных процедур, стимулирование производства готовой продукции с добавленной стоимостью на основе местного сырья, повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающей промышленности".

Согласно документу, с 1 июля 2025 года в Узбекистане вводятся экспортные таможенные пошлины на 86 видов товаров, что станет заменой отраслевым сборам и требованию специальных разрешений на вывоз.

В число таких товаров включены:

необработанная кожа и полуфабрикаты из кожи, шелк-сырец, хлопчатобумажная пряжа и трикотажные изделия (сборы за экспорт такой продукции взимали отраслевые ассоциации);

мясная продукция, пшеница, зерно, рис, минеральные удобрения, кожевенное сырье, полиэтиленовые отходы (ПЭТ), лом и отходы цветных металлов (экспорт этих товаров мог осуществляться только с разрешения, выданного на основании решений президента или правительства Узбекистана);

природный газ, хлопковое волокно, хлопковый линт, минеральные удобрения, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, ПВХ, медное сырье. Пошлины на это стратегическое сырье вводятся для поддержки перерабатывающей промышленности и производства товаров с добавленной стоимостью в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность стимулирования бизнеса к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. С учетом ожидаемого роста населения до 41 млн человек к 2030 году и увеличения экономики в полтора раза власти Узбекистана планируют создать добавленную стоимость в промышленности на сумму $45 млрд.