Президент Казахстана хочет построить не одну, а три атомные электростанции

В Казахстане нужно возвести три атомные электростанции. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае.

В своем выступлении он призвал «вдумчиво» подойти к развитию энергетики, с учетом дальней перспективы, передает пресс-служба Акорды.

«Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер», - заявил он.

Токаев подчеркнул, что это — исключительно важная задача, в связи с чем он решил создать Агентство по ядерной энергетике, которое будет действовать при президенте.

Минувшей осенью в Казахстане состоялся референдум о возможности строительства атомной электростанции, в ходе которого эту идею поддержали 71,12% проголосовавших. Первую станцию планируется возводить в поселке Улькен Алматинской области на берегу озера Балхаш.

Как сообщалось, строительством займется международный консорциум, но кто туда войдет, пока неизвестно. В «шорт-лист» возможных поставщиков технологий ранее были включены четыре компании: китайская CNNC, корейская KHNP, российская Росатом и французская EDF. Ожидается, что решение по участникам консорциума будет принято в первой половине 2025 года.