Италия хочет усилить сотрудничество автомобильного и оборонного секторов

Итальянское правительство готовит план усиления сотрудничества между автомобильным, оборонным и аэрокосмическим секторами экономики на фоне дискуссий в Европе о необходимости активного инвестирования в безопасность. Об этом заявил министр промышленности Италии Адольфо Урсо в интервью Il Messaggero.

Он отметил, что автомобильная промышленность страны играет важную роль и в оборонном и аэрокосмическом секторах страны из-за родства технологий, поэтому правительство Италии хочет двигаться в этом направлении.

"В июне, когда путь реформ, который мы определили в Европе, станет понятным, мы представим первый за 30 лет документ о промышленной стратегии, чтобы направить страну к новым возможностям развития", – анонсировал он.

Итальянский министр добавил, что Европа уже стремится тратить не менее 3% ВВП на оборону, поэтому он прогнозирует "ускорение закупок и инвестиций в то, что необходимо для защиты мира и свободы на нашем континенте".

"Более того, это отрасли двойного назначения: беспилотник можно использовать для улучшения защиты земель, повышения эффективности горного сельского хозяйства, транспортировки грузов, а также для противодействия внешним атакам, не подвергая риску личный состав", – привел Урсо пример сотрудничества между секторами.

Анонс итальянского правительства появился на фоне европейских дискуссий по увеличению оборонных расходов и потенциального совместного военного финансирования.

В начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен преставила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 миллиардов евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.