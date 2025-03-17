ЕАБР ожидает сохранения инфляции в Беларуси на уровне около 5,5%

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает в ближайшие месяцы сохранения инфляции в Беларуси на уровне около 5,5%. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков банка.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси составила 5,6% г/г в феврале 2025 г., после 5,2% г/г в январе 2025 г.

«Ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины: цены на продовольствие выросли на 6,7% г/г в феврале 2025 г. после 6,5% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары на 3,4% г/г после 3,3% г/г. Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах (6,5% г/г после 5,2% г/г), что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ», - говорится в обзоре.

Кроме того, сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% г/г в феврале 2025 г. после 5,7% г/г в январе 2025 г.