Президент Казахстана подписал Бюджетный кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Бюджетный кодекс. Об этом сообщила его пресс-служба.

Кодекс состоит из нескольких блоков. Первый блок новелл направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что обеспечено положениями о государственных финансах.

Вторым блоком новелл оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов. Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ.

Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов.

Третий блок новелл направлен на усиление парламентского контроля.

Четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег.

Пятым блоком закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию. Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми президентом.

Шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора.

Седьмой блок поправок направлен на совершенствование межбюджетных отношений. Для активного вовлечения граждан в процесс распределения бюджетных средств законодательно закреплена основа для бюджета народного участия.