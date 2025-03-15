США серьезно пострадают от экономических последствий тарифной войны – ЕЦБ

Торговая война нанесет серьезный ущерб мировой экономике и особенно ощутимо ударит по Соединенным Штатам. Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью BBC.

Она отметила, что в настоящее время страны только готовятся к ответным мерам на торговую агрессию Дональда Трампа. В то же время, по ее словам, идут переговоры, которые могут предотвратить дальнейшую эскалацию.

Впрочем, если конфликт обострится, это будет иметь разрушительные последствия для всех, подчеркнула глава ЕЦБ.

"Если мы дойдем до настоящей торговой войны, которая существенно притормозит международную торговлю, это будет иметь серьезные последствия. Для роста экономики по всему миру, для уровня цен во всем мире – но особенно для Соединенных Штатов", – подчеркнула Лагард.

Она добавила, что любая торговая война вредит всем сторонам конфликта.

"Инициатор, отвечающий, затем отвечающий на ответ — в итоге это ударяет по глобальному экономическому росту. Страдают все — история мировой торговли подтверждает это снова и снова", предупредила глава ЕЦБ.