Бразилия допустила использование криптовалюты для торговли в БРИКС

Власти Бразилии намерены предложить использовать технологию блокчейн в международной торговле между странами БРИКС. Об этом пишет издание O Globo.

Инициатива станет одним из приоритетов председательства страны в блоке, которое началось в январе и продлится год.

Идея отличается от ранее обсуждавшегося создания общей валюты для стран БРИКС. Источники издания подчеркнули, что цель инициативы — не конкурировать с долларом как основной валютой международной торговли, а повысить эффективность трансграничных операций.

На этот раз акцент делается на повышение эффективности международных транзакций, чего можно достичь с помощью технологии, обеспечивающей почти мгновенные операции и программируемость, как это реализовано в криптовалютах. Стейблкоины уже широко используются неофициально для трансграничных операций и денежных переводов, отметили в издании.

Одной из ключевых инициатив для внедрения блокчейна в традиционную регулируемую финансовую систему является Drex — пилотный проект Центрального банка Бразилии.

Он направлен на создание токенизированной инфраструктуры для финансовых операций. При этом проект сталкивается с вызовами, связанными с одновременным обеспечением приватности транзакций и сохранением полного контроля Центробанка.

Альтернативой использованию блокчейна может стать создание интегрированной сети, аналогичной бразильскому платежному сервису Pix, что вызывает беспокойство по поводу вопросов управления и суверенитета стран-участниц.

В июне 2024 года Россия совместно с ЦБ стран БРИКС начала проработку запуска платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.