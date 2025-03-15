Tesla опасается пошлин от других стран против себя из-за решений Трампа

Компания Tesla предупредила, что она и другие крупные автоэкспортеры из США могут столкнуться с пошлинами в отношении себя в ответ на агрессивную тарифную политику президента Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, заявления содержатся в письме в Офис торгового представителя США. Документ датирован вторником и является одним из сотен обращений компаний относительно торговой политики США.

"Неясно, кто именно из Tesla написал письмо - оно не подписано, но оформлено на официальном бланке компании", - пишет агентство.

В своем обращении компания подчеркивает, что важно, чтобы усилия администрации Трампа в решении торговых вопросов "непреднамеренно не нанесли ущерб американским компаниям".

Tesla отмечает, что стремится избежать ответных пошлин, с которыми она уже сталкивалась в предыдущих торговых спорах, когда повышенные пошлины на электромобили в ответ на действия США привели к росту тарифов в странах, пострадавших от американских пошлин.

"Экспортеры США по своей природе испытывают непропорциональные последствия, когда другие страны отвечают на торговые действия США", - заявила Tesla в своем письме. "Например, прошлые торговые меры США вызвали немедленную реакцию со стороны пострадавших стран, в частности повышение пошлин на импорт электромобилей в эти страны".

Трамп рассматривает возможность введения значительных пошлин на автомобили и запчасти, произведенные по всему миру, в начале апреля.

Tesla предупреждает, что даже при агрессивной локализации цепи поставок "некоторые детали и компоненты сложно или невозможно найти внутри США".