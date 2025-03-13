Институт IfW улучшил прогноз роста ВВП Германии в 2026 году

Экономика Германии в 2026 году может увеличиться на 1,5% благодаря повышению госрасходов, на которых настаивает лидер победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Об этом сообщается в обзоре Кильского института мировой экономики (IfW).

Таким образом, эксперты улучшили оценку темпов экономического роста с ожидавшихся в декабре 0,9%.

При этом они подтвердили прогноз, согласно которому объем ВВП ФРГ в 2025 году не изменится, поскольку структурные проблемы не исчезнут в краткосрочной перспективе на фоне международной конкуренции и угрозы импортных пошлин.

Средний прирост потребительских цен в этом и следующем году будет составлять порядка 2%. Инфляция в 2024 году находилась на уровне 2,2%.

Безработица в ФРГ прогнозируется в среднем 6,2% в текущем году и 5,9% в 2026 году, ожидает IfW. В прошлом году она составляла 6%

Эксперты института предполагают, что Германия сможет сократить дефицит бюджета в 2025 году до 2,4% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее. Однако в будущем году ожидается его увеличение до 3,4% ВВП.

Объем госдолга, как ожидается, будет повышаться с 63,3% ВВП в минувшем году до 64,4% в текущем году и до 65,4% в 2026 году.