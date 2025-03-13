Промпроизводство в еврозоне в январе выросло на 0,8%, в ЕС - на 0,3%

Объем промышленного производства в еврозоне в январе 2025 года вырос на 0,8% по сравнению с декабрем, когда показатель снизился на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Относительно января 2024 года промпроизводство не изменилось.

В 27 странах ЕС промпроизводство в январе по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,3% после уменьшения на 0,2% месяцем ранее. В годовом выражении показатель сократился на 0,2%.

Производство товаров длительного пользования в январе по сравнению с декабрем снизилось в зоне евро на 0,2%, в ЕС - на 0,3%. Выпуск энергии упал на 1,2% в еврозоне, на 2% - в ЕС. Производство промежуточных товаров выросло на 1,6% в зоне евро и на 1,5% в ЕС. Производство капитальных товаров увеличилось на 1,6% в еврозоне и на 1,5% в ЕС.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован в Литве (4,6%), Португалии (3,7%) и Австрии (3,3%). Наибольшее снижение наблюдалось на Мальте (-12,9%), в Дании (-10,6%) и Словакии (-7,3%).

В годовом выражении наибольшее снижение было отмечено в Словакии (-5,1%), Дании (-4,4%) и Венгрии (-4,0%). Самое значительное повышении наблюдалось в Ирландии (10,4%), Литве (9,8%) и Хорватии (7,6%).