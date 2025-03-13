Трамп пообещал не останавливаться в торговой войне с ЕС

Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на контрмеры Европейского Союза против его новых 25-процентных тарифов на сталь и алюминий, что повышает риск дальнейшей эскалации глобальной торговой войны. Об этом сообщает Bloomberg.

В среду, 12 марта, вступили в силу пошлины на металлы, поступающие в США со всего мира. Это вызвало немедленные ответные меры со стороны ЕС и Канады, а также побудило другие страны активизировать переговоры с администрацией Трампа об отмене импортных пошлин.

"Конечно, я собираюсь ответить", – сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, будет ли он принимать меры в ответ на действия ЕС.

"Проблема в том, что наша страна не ответила. Посмотрите, ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов", – заявил глава Белого дома.

При этом он не уточнил, какие именно меры он примет.

Европейская комиссия ввела "быстрые и пропорциональные контрмеры" в отношении американского импорта, восстановив балансирующие меры, введенные в 2018 и 2020 годах, а также добавив новый перечень промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Контрмеры ЕС будут касаться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд.