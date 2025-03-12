JPMorgan прогнозирует вероятность экономического спада в США на 40% из-за политики Трампа

Вероятность рецессии в США в 2025 году достигла 40%. Об этом заявил главный экономист JPMorgan Chase Брюс Касман.

По его словам, политика Дональда Трампа, в частности импортные пошлины, подрывает доверие к американской экономике как объекту инвестиций.

"Если мы в дальнейшем будем идти по этому пути - более разрушительной, недружественной по отношению к бизнесу политики, думаю, риски относительно рецессии возрастут", - сказал Касман, которого цитирует Reuters.

Еще в начале года он оценивал угрозу рецессии в 30%, но после заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин с апреля считает, что риск может вырасти до 50% и более.

Касман подчеркнул, что инвесторы могут потерять веру в американские активы, если политика администрации поставит под сомнение доверие к рынкам и финансовым институтам США.

Особое беспокойство у него вызвал недавний шаг Белого дома по роспуску консультативных комитетов, которые отвечают за сбор экономических данных.

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley уже снизили прогнозы роста ВВП США в 2024 году до 1,7% и 1,5% соответственно, тогда как прогноз JPMorgan на 2025 год пока остается на уровне 2%.