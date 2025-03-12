В Беларуси появятся госстандарты в области струнного транспорта. Об этом сообщается на сайте Госстандарта.

Согласно информации, первым из них станет стандарт на термины и определения в данной сфере. В настоящее время он представлен на утверждение в Госстандарт.

Еще два проекта государственных стандартов, устанавливающих требования к грузовым и пассажирским рельсовым транспортным средствам, до конца марта проходят метрологическую экспертизу, а затем будут направлены на нормативно-техническую.

Беспилотные электрические рельсовые транспортные средства являются для нашей страны новым видом транспорта. Однако во многих странах мира они уже получили широкое распространение.

Отмечается, что эти документы будут востребованы на практике: они необходимы для реализации проекта по созданию транспортно-инфраструктурного комплекса в санатории «Сосны». Этот проект в 2024 г. включен в перечень инвестиционных проектов Республиканской программы «Один район – один проект». Применение стандартов обеспечит взаимопонимание между всеми участниками данного проекта, а также послужит техническому единству и взаимосвязи струнных технологий с другими областями науки и техники в процессах разработки, производства, эксплуатации струнного транспорта и оказания услуг, безопасных для жизни и здоровья человека.

Все разработки выполнены по инициативе и за счет средств ЗАО «Струнные технологии».

Говоря о том, почему ЗАО «Струнные технологии» решило разработать государственные стандарты, заместитель генерального конструктора по комплексным разработкам и внедрению Виктор Гарах подчеркнул: «Поскольку мы являемся аккредитованной проектной и научной организацией, нам важно было привлечь в нашу проблематику научное сообщество, белорусские организации. Ведь мы видим только те вопросы, в которых «варимся» десять лет. Нам было важно получить стороннее мнение, вынести на общественное обсуждение тот опыт, который мы достигли, именно через стандарты».