Последнее обновление: 11.06.2025 19:27

ЕС рассчитывает на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США до установленного американским президентом Дональдом Трампом крайнего срока - 9 июля, а затем продолжить переговоры с Вашингтоном уже насчет деталей сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По данным осведомленных источников, ЕС считает наилучшим сценарием, при котором до 9 июля будет достигнуто соглашение по основным положениям сделки, что позволит уже потом продолжить переговоры для проработки деталей", - говорится в сообщении.

При этом, по словам собеседников агентства, в ЕС усиленно готовят возможные контрмеры в отношении США из-за опасений, что Вашингтон будет добиваться невыгодных Брюсселю условий соглашения.

В конце мая Трамп рекомендовал ввести с 1 июня пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50%. Однако позже американский лидер в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по таможенным пошлинам.



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