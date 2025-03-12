Годовая инфляция в Чехии в феврале замедлилась до 2,7%

Инфляция в Чехии в годовом сравнении в феврале замедлилась до 2,7% с январских 2,8%. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления (ЧСУ).

Замедление было обусловлено прежде всего снижением цен на топливо и масла. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,2%.

Цены на товары по сравнению с февралем прошлого года выросли на 1,4%, а услуги подорожали на 4,7%. «Рост цен был зафиксирован во всех разделах потребительской корзины, за исключением одежды и обуви. Здесь цены снижаются в годовом выражении уже пятый месяц подряд», - сообщила руководитель отдела статистики потребительских цен ЧСУ Павла Шедива.