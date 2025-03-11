Армения получила разрешение на экспорт в ЕС чешуйчатой рыбы и икры

Армения официально получила право на экспорт в страны ЕС чешуйчатой рыбы и икры, начиная с 16 марта 2025 года. Об этом АРКА сообщили в представительстве ЕС в Армении.

Такая возможность установлена в соответствии с недавно принятым регламентом Европейской комиссии 2025/354, для субъектов-экспортеров, которые зарегистрированы в системе ЕС TRACES.

"Это важное событие является значительным шагом на пути к экономической диверсификации Армении, что создаст новые возможности для роста и глобального сотрудничества", - говорится в заявлении.

Отмечается, что хотя Армения не имеет выхода к морю, сфера рыбоводства в стране достаточно развита и строго контролируется Инспекционным органом безопасности продуктов питания.

"Благодаря последовательным усилиям данного ведомства, а также поддержки партнеров из Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (SANTE), технический процесс, длившийся несколько лет и приведший к выдаче разрешения, успешно завершен", - заявили в представительстве ЕС.

По данным Армстата, валовый объем продукции в сфере рыбоводства Армении в 2024 году составил более 57,63 млрд драмов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 4,3%.

На сегодня $1 равен 394,73 драма.