Последнее обновление: 10.03.2025 14:14

В крупнейших аэропортах Германии начались масштабные забастовки

В Германии в понедельник, 10 марта, начались масштабные забастовки в крупнейших аэропортах страны, которые продлятся сутки. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В частности, из-за забастовок была нарушена работа аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина-Бранденбурга и Лейпцига-Галле.

Аэропорт Франкфурта предупредил о значительных перебоях в работе и призвал пассажиров "проверять у своих авиакомпаний статус рейсов перед тем, как прибыть в аэропорт".

Работники коммунальных служб, наземный персонал и служба авиационной безопасности не вышли на работу на фоне спора о заработной плате.

Профсоюз Verdi требует заключения коллективного соглашения о заработной плате для почти 2,5 миллиона работников.

Забастовки в понедельник начались после того, как второй раунд переговоров о зарплате провалился.

Федеральное правительство и местные муниципалитеты заявили, что предложения Verdi, включая повышение зарплаты на 8%, увеличение премий и три дополнительных выходных дня, нецелесообразны с финансовой точки зрения.

Забастовка имела целью нанести ущерб воздушному сообщению на большей части территории Германии.

По данным ассоциации аэропортов ADV, ожидалось, что будет отменено более 3400 рейсов, что повлияет на 510 тысяч путешественников.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa заявил, что все рейсы авиакомпании в и из пострадавших аэропортов будут "задерживаться и отменяться".

Накануне аэропорт имени Гельмута Шмидта в немецком Гамбурге полностью остановил работу из-за внезапной забастовки сотрудников.

В прошлом месяце Verdi устроила несколько забастовок в некоторых аэропортах Германии, в том числе двухдневную забастовку в Мюнхене.



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