ЕАБР назвал причины дефицита внешней торговли товарами в Беларуси

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в еженедельном макрообзоре назвали основные факторы, которые привели к увеличению дефицита внешней торговли товарами в Беларуси.

Отмечается, что внутренний спрос в Беларуси остается высоким, но внешняя торговля замедлилась.

«В январе 2025 г. внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 5,1% г/г. Основным фактором стало снижение экспорта на 11,5% г/г, вызванное сокращением поставок в страны вне СНГ (-21,3% г/г). Экспорт в страны СНГ – ключевой рынок сбыта – уменьшился на 6,2% г/г из-за роста конкуренции и снижения спроса на фоне высоких процентных ставок в России. При этом импорт вырос на 1% г/г благодаря увеличению внутреннего спроса. В результате дефицит внешней торговли товарами расширился до $0,5 млрд против $0,1 млрд годом ранее», - отмечают эксперты ЕАБР.